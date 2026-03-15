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Nuovo nido di Borgonovo, visita in anteprima per i genitori

«Si è trattato di un momento utile per far vedere i nuovi spazi e rispondere a eventuali domande in vista dell’ingresso lunedì dei 37 bambini iscritti al nido».

Mariangela Milani
|1 ora fa
Nuovo nido di Borgonovo, visita in anteprima per i genitori
1 MIN DI LETTURA
I genitori dei primi 37 bambini che lunedì 16 febbraio entreranno nel nuovo nido comunale di Borgonovo hanno visitato in anteprima la struttura per l'infanzia. Il gruppo di genitori è stato accompagnato dalla sindaca Monica Patelli e dall’assessora all’istruzione Elisa Nicelli. «Si è trattato di un momento utile – dice Nicelli – per far vedere ai genitori i nuovi spazi, rispondere a eventuali domande in vista dell’ingresso lunedì dei 37 bambini iscritti al nido».
La gioia per l'apertura del nuovo nido, moderno e funzionale, si accompagna a una nota di malinconia. Il vecchio nido di via Oldrini dovrà essere abbattuto Giusto cinquant'anni fa, era il primo maggio del 2026, l'ormai ex nido apriva i battenti. Nei suoi spazi sono cresciute generazioni di borgonovesi.
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