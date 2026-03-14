Padri, adolescenti, conflitti: al via a Borgonovo la Scuola Genitori

Prende il via giovedì 26 marzo a Borgonovo il primo di tre incontri della Scuola Genitori del Centro Psico Pedagogico per l’Educazione e la Gestione dei Conflitti di Daniele Novara. Giovedì 26 marzo in auditorium della rocca, dove già nei mesi scorsi Novara era stato invitato a parlare, il primo incontro verterà sulla figura del padre e avrà come filo conduttore il bisogno dei figli di un padre educativo. L'inizio è alle 20.45 e relatore sarà lo stesso Novara. A seguire, giovedì sette maggio la pedagogista e formatrice Emanuela Cusimano parlerà di preadolescenti e adolescenti in difficoltà e di come aiutarli. Giovedì 8 ottobre la pedagogista e formatrice Marta Versiglia parlerà di come trasformare i conflitti quotidiani in occasioni di crescita. Tutti gli incontri sono a ingresso libero, aperti a tutti. Occorre però iscriversi tramite l'apposito link o tramite il qr code.

LA LOCANDINA DELL'INIZIATIVA