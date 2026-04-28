Paella e pesce fritto: a Piozzano tutti pazzi per il pesce

A Piozzano tutti pazzi per il pesce. Nella frazione di San Nazzaro si sono date appuntamento centinaia di persone, attirate dalle splendide giornate di sole e anche dalla buona cucina. Negli stand allestiti negli spazi verdi adiacenti la chiesa parrocchiale piozzanesi ed ex residenti hanno assaporato centinaia di porzioni di paella, pesce fritto. Tutte ovviamente andati a ruba nel giro di poco tempo, per la gioia degli organizzatori e dello staff impegnato in cucina. Il ricavato servirà a sostenere le spese di mantenimento della chiesa di San Nazzaro