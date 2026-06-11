Panini per i pellegrini: al guado di Sigerico aperto il Punto Dop

Al Guado di Sigerico è arrivato il “Punto Dop”: dopo la sperimentazione dello scorso anno, a Soprarivo di Calendasco è arrivata la “casettina” su ruote per promuovere al meglio i nostri tre salumi Dop, coppa, salame, pancetta, tra coloro che percorrono la via Francigena. Chi arriverà al Guado, dopo essere stato traghettato dalla sponda lombarda dal taxi fluviale di Danilo Parisi, potrà assaggiare i prodotti e conoscere meglio le nostre tradizioni durante l’ingresso nel Piacentino.

L’idea di accogliere i pellegrini con pane e salume non è nuova: nasce lo scorso anno, in collaborazione con il Consorzio Salumi Dop Piacentini.