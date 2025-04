Paola Barale, moglie bigama che strappa risate

Un folto pubblico ha gremito il teatro Verdi di Castelsangiovanni per applaudire la commedia brillante “Tris di cuori” di Toni Fornari con Simone Montedoro, Mauro Conte, Ilaria Canalini e, soprattutto, il noto volto televisivo di Paola Barale, che ha saputo convincere anche come attrice teatrale protagonista in un ruolo effettivamente «incasinato» di moglie bigama e, nel corso degli eventi, di donna in attesa di un figlio, chiaramente incerta, data la situazione, a proposito della vera paternità. Tanti i colpi di scena. Il buon risultato è stato raggiunto grazie alla grande sinergia e bravura, con tanto di battute e tempi perfetti, di tutti gli interpreti. Inoltre, scenografia e regia erano adattissime al palcoscenico castellano, che ha permesso - tra le altre cose - agli interpreti un movimento ideale, tra luci perfette.



Molto appuntita, ironica e dal tratto intelligente la scrittura di Fornari, anche regista, i cui riferimenti sono probabilmente andati alla grande commedia classica americana, sofisticata ma, al tempo stesso, capace di suscitare risate a scena aperta. Travolgenti gli applausi finali, con grande soddisfazione emersa anche nei commenti degli spettatori all’uscita del teatro.

Ricordiamo che la stagione di prosa del Verdi è organizzata dal Comune di Castelsangiovanni.

Il prossimo appuntamento sarà, il 10 maggio, con la stagione musicale a cura dell’Istituto Palestrina: l’Orchestra Cremona proporrà il concerto “Cinema amore mio”.