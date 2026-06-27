«Passano 170 auto all'ora: invivibile»

«In certe ore del giorno qui è invivibile. Tra rumore, auto che si incolonnano e smog per noi residenti è un caos». È quanto lamentano alcuni abitanti di via Cantone delle Quaglie. Una via molto stretta, quasi un budello, che collega via Malvicino a piazza Olubra e viale Amendola. Proprio per questo, per il fatto cioè che mette in collegamento diretto due zone della città, la direttrice verso Creta al centro storico di Castelsangiovanni, è spesso utilizzata come bypass, come scorciatoia cioè per evitare il traffico di corso Matteotti.

Protestano i residenti che in alcuni giorni si vedono sfilare sotto le finestre di casa fino a 170 auto all'ora, negli orari di punta.

Nel frattempo l'assessore alla viabilità Giovanni Cattanei annuncia l'arrivo di provvedimenti.