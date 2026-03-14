Patente sospesa, ma lui guida ancora: “multona” da ottomila euro

Ad agosto dello scorso anno era già stato fermato dalla polizia locale e denunciato a piede libero perché guidava sotto l’effetto di stupefacenti. In quell’occasione gli era stata sospesa la patente e l’auto era stata posta in stato di fermo. Evidentemente per un sessantenne di Ziano tutto questo non è bastato a farlo desistere dal riprendere in mano la macchina e dal mettersi di nuovo alla guida, come se niente fosse. Fino a quando non è stato nuovamente fermato dalla polizia locale di Castel San Giovanni. Stavolta le ripetute violazioni costeranno parecchie care: gli agenti gli hanno infatti rifilato una sanzione pari a ottomila euro e lo hanno nuovamente denunciato per violazione dell’ordine di custodia dell’auto.