Pecorara, inaugurato l'appartamento di co-housing sociale

Si chiama co-housing sociale. È un appartamento ricavato nello stesso stabile in cui ha sede la casa alloggio per anziani Jacopo da Pecorara. È dotato di tutti i comfort e progettato secondo i moderni standard di risparmio energetico e senza barriere architettoniche

Al suo interno verranno inseriti due over 65 destinati a coabitare. Persone cioè ancora in grado di provvedere a sé stesse ma con la necessità di avere la vicinanza di persone qualificate in grado, in caso di necessità, di poter aiutare nello svolgimento delle incombenze domestiche. Un aiuto che all’occorrenza potrà essere fornito grazie alla contiguità con la casa per anziani.

L'appartamento è stato inagurato ufficialmente e ora è pronto ad accogliere i primi ospiti.

«Un investimento pensato per favorire progetti di vita autonoma» secondo il sindaco, Franco Albertini.