L’ex consorzio di Pecorara, oggi centro polifunzionale, è diventato sede del centro prelievi e dell’ambulatorio medico. Entrambi i servizi fino a qualche giorno fa avevano sede nella casa alloggio per anziani Giacomo da Pecorara. Orari e giorni di ricevimento non sono cambiati. Il centro prelievi mantiene anche nei locali dell’ex consorzio la stessa disponibilità programmata fino ad ora, con apertura il venerdì mattina, dalle 7,30 alle 8,15 solo con prenotazione ( 0523/ 993 706 - 993 708 - 993 710).

Per quel che riguarda gli ambulatori medici il dottor Matteo Carusone riceve il lunedì e il giovedì dalle 10 alle 12, mentre ogni primo mercoledì del mese dalle 11,30 alle 13,30 sarà presente il dottor Domenico Restuccia.

All’interno del nuovo centro polifunzionale hanno trovato casa anche un salone multifunzionale, sala lettura, sala smart working e una casa per tutte le associazioni.