Pecorara, medico e centro prelievi nell'ex consorzio
Il centro polifunzionale ha ampliato i propri servizi ospitando anche quelli sanitari che prima si trovavano nella casa alloggio per anziani. Non cambiano gli orari
Mariangela Milani
|1 ora fa
L'ex consorzio di Pecorara - © Libertà/Mariangela Milani
L’ex consorzio di Pecorara, oggi centro polifunzionale, è diventato sede del centro prelievi e dell’ambulatorio medico. Entrambi i servizi fino a qualche giorno fa avevano sede nella casa alloggio per anziani Giacomo da Pecorara. Orari e giorni di ricevimento non sono cambiati. Il centro prelievi mantiene anche nei locali dell’ex consorzio la stessa disponibilità programmata fino ad ora, con apertura il venerdì mattina, dalle 7,30 alle 8,15 solo con prenotazione ( 0523/ 993 706 - 993 708 - 993 710).
Per quel che riguarda gli ambulatori medici il dottor Matteo Carusone riceve il lunedì e il giovedì dalle 10 alle 12, mentre ogni primo mercoledì del mese dalle 11,30 alle 13,30 sarà presente il dottor Domenico Restuccia.
All’interno del nuovo centro polifunzionale hanno trovato casa anche un salone multifunzionale, sala lettura, sala smart working e una casa per tutte le associazioni.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Malore fatale dopo la spesa, muore una donna di 49 anni
2.
Borghese all’assaggio di 4 Ristoranti: il gusto della Via Francigena
3.
Una vita per bambini disabili, rom, detenuti: addio alla maestra Rosella
4.
Bettola, uomo salta sul cofano di un'auto e colpisce il parabrezza: mistero sulla strada per Bocito