Pianello, 26 attività commerciali aderiscono all'hub urbano

Sono 26 le attività commerciali di Pianello che hanno aderito all’hub urbano. Si sono cioè dette interessate a prendere parte a quel mini “distretto” all’interno del quale tutte le realtà locali concorrono allo valorizzare e a alla promozione del tessuto economico di Pianello. Se accolta in Regione, la candidatura di hub urbano comporterà la possibilità di poter partecipare a bandi per la concessione di finanziamenti regionali.

Fondi utilizzabili, ad esempio, per rinnovare i locali dei negozi che si affacciano sulle vie del centro storico del paese o per rinnovare gli arredi, fare corsi di formazione, rilanciare il marketing territoriale, promuovere il proprio brand e la propria immagine. A Pianello oggi si contano 38 esercizi commerciali, di cui 3 di recente apertura. Ci sono 18 tra bar ristoranti e pubblici esercizi, 3 agriturismi a cui si aggiungono alcune attività di ricezione turistica.