Pianello, 38mila euro per l'hospice dal Galà in piazza

La generosità dei pianellesi, e non solo, che hanno preso parte alla seconda edizione dell’elegante Galà in piazza a Pianello, ha consentito di raccogliere ben 38mila euro. Si tratta di una delle somme più alte mai raccolte, grazie ad un evento benefico, da destinare alla Casa per le cure palliative di Borgonovo. Una vera e propria boccata d’ossigeno per l’hospice, i cui costi di funzionamento molto alti non sono coperti per intero dai fondi regionali.

«Un risultato che ci ripaga delle tante fatiche – dicono le organizzatrici Alessandra Riccardi e Natalia Pepe – e che, soprattutto, servirà a sostenere le spese di mantenimento dell’hospice». La somma nei prossimi giorni verrà consegnata ai responsabili della Casa per le cure palliative di via Pianello ed è stata raggiunta anche grazie al concorso di tanti sponsor e benefattori che hanno consentito di coprire per intero le spese di organizzazione della cena di beneficenza.