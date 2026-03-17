Pianello, furto di rame al cimitero. Danni per 50mila euro

Ladri di rame in azione al cimitero di Pianello. Una banda bene organizzata ha fatto incetta di 150 metri di lastre di rame dai tetti delle cappelle. Per fare questo i ladri hanno ribaltato, spaccandoli, i pesanti vasi ornamentali che erano posizionati sui tetti delle cappelle perimetrali. I danno è ingente. Si parla di 50mila euro. Presumibilmente i ladri hanno prima forzato i cancelli di ingresso e poi si sono introdotti all’interno. Una volta dentro la banda ha agito indisturbata. I ladri si son arrampicati sui tetti e hanno iniziato la loro razzìa.

«Pensiamo – dice ancora il sindaco Mauro Lodigiani – che abbiano posizionato all’esterno, lungo un lato del muro perimetrale non in vista, uno o più automezzi su cui hanno caricato il rame per poi poterlo trasportare altrove». Per poter ripristinare le lastre, riparare e ricollocare i vasi che sono stati rotti, riparare i tetti delle cappelle e rimettere in funzione i cancelli di accesso automatizzati il comune dovrà spendere 50 mila euro. Per il sindaco si tratta di uno sfregio «che provoca rabbia e amarezza».