Pianello, niente tuffi in piscina anche per questo weekend

La piscina di Pianello resta chiusa anche questo fine settimana. Dopo la "falsa partenza" dello scorso weekend, e poi la chiusura di qualche giorno, l'impianto natatorio avrebbe dovuto riaprire questo fine settimana, ma si dovrà attendere ancora.

Tramite un lungo post su Facebook, il nuovo gestore, Maurizio Bertolotti subentrato a fine maggio alla precedente gestione, ha reso nota una serie di problemi. E subito sui social si è scatenata una ridda di commenti che riflettono le polemiche roventi che da un mese a questa parte, da quando si è avuto sentore che la piscina non avrebbe riaperto come gli altri anni, stanno tenendo banco a Pianello.

Sta di fatto che la piscina per ora non apre. «Una data certa non sappiamo dirvela – scrive il nuovo gestore -. Sicuramente nella settimana entrante riusciremo ad aprire». «Non è né colpa nostra né del Comune, purtroppo si sono susseguiti fattori negativi che hanno portato a tutto questo. I cambi di gestione non sono facili, soprattutto se si aggiungono ritardi nelle procedure di appalto».