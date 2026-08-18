Pianello, successo per la tombolata di Ferragosto

A Pianello tutti pazzi per la tombolata del villeggiante. In piazza Umberto I oltre 1.500 persone non hanno mancato all'appuntamento con l'evento che da oltre un trentennio la notte di ferragosto tiene banco. Le 2.800 cartelle vanno ogni anno esaurite e tra il pubblico c’è chi ne prenota a decine. Una vera e propria febbre che cresce con il progredire della serata, quando dal palco vengono sorteggiati e «chiamati» i numeri. Del resto la posta in palio è di tutto rispetto.

«Quest’anno una mini crociera e un soggiorno a Madonna di Campiglio» dice Maurizio Gatti, presidente dell'associazione commercianti Valorizziamo Pianello, motore dell'evento. Ad aggiudicarseli un’affezionata della tombolata e un ragazzino del posto.