Pianello, tutto esaurito con fiera e sagra "d’la galeina grisa"

A Pianello la primavera fa rima con fiera e con sagra d’la galeina grisa. I due appuntamenti di inizio maggio hanno preso il via venerdì 1 maggio con numeri da record. A tenere banco sono stati oltre 150 ambulanti dislocati in tutto centro storico. Con il loro mercato hanno animato il paese e attirato migliaia di visitatori. Già dal mattino lunghe file di auto si sono incolonnate all’ingresso di Pianello. L’attesa, complice anche la bella giornata di sole, è stata ripagata grazie alle tante animazioni, luna park, musica. Ai volontari della Pro loco il compito di animare la sagra con gli stand gastronomici presi d'assalto. A ruba ovviamente le frittate e i cotechini sfornati praticamente senza sosta. Questa sera, sabato, si replica. Dalle 19 i volontari apriranno nuovamente gli stand. La chiusura in musica sarà affidata a Omar Codazzi.