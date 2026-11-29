Non c’è ancora una data per la riapertura della piscina comunale. Questo almeno è parso di capire da quanto emerso ieri, in seguito alla discussione apertasi dopo che dalle minoranze Mariacristina Ceruti (Piacere Castello) ha interrogato l’amministrazione comunale su quello che rischia di diventare un tormentone.

«La piscina è ancora chiusa e non vi sono previsioni certe di riapertura – ha rilevato la consigliera - e mentre l’amministrazione ha annunciato la riapertura per fine novembre, il gestore sui social ha indicato la metà di dicembre e ciò alimenta incertezza e disagi per l'utenza».