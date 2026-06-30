Ponte di Pievetta, settimane di passione: lavori fino al 7 settembre

Per i forzati del ponte si annunciano settimane di passione, durante le quali occorre armarsi di santa pazienza. Fino a lunedì 7 settembre il viadotto che collega Castel San Giovanni a Pieve Porto Morone, unendo la sponda emiliana a quella lombarda del fiume Po, sarà occupato da un cantiere per il rifacimento dei giunti. La prima fase dei lavori è già iniziata, subito all’imbocco del ponte per chi proviene da Pievetta. Nel tratto interessato dai lavori si viaggia a senso unico alternato e la viabilità viene regolata da due semafori.

Gli effetti si sono già visti. In alcuni orari, soprattutto durante i cambi turno delle aziende che si trovano nel vicino polo logistico, si sono formate lunghe code di auto. «La scorsa settimana - lamenta un automobilista – la fila partiva dall’imbocco dell’A21 e proseguiva fin sul ponte. Una cosa mai vista».