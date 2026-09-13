Ponte Pievetta, ancora una settimana di passione

Si prospetta ancora una settimana di passione per gli automobilisti che utilizzano il ponte di Pievetta. Il cantiere per la sostituzione dei giunti, che avrebbe dovuto concludersi entro lunedì 7 settembre, è stato invece prorogato fino a venerdì 18 settembre. Durante tutta la prossima settimana, che è quella del rientro a pieno regime di tutte le attività lavorative e scolastiche, si viaggerà quindi ancora a senso unico alternato.

La proroga è stata disposta fino alla mezzanotte di venerdì prossimo, motivo per cui dal fine settimana tra il 19 e il 20 settembre il ponte dovrebbe essere libero.

Dovrebbe, perché quando si parla del viadotto lungo la ex statale, oggi provinciale, 412 che collega Pieve Porto Morone a Castelsangiovanni il condizionale è sempre d’obbligo. «La proroga si è resa necessaria per completare la manutenzione straordinaria per la sistemazione o sostituzione dei giunti del ponte» fa sapere la Provincia di Pavia, ente titolare del ponte che collega sponda lombarda e sponda piacentina del fiume Po. «Il traffico veicolare – si legge nella nota tecnica che accompagna il provvedimento - viene regolato, per un tratto massimo di circa 200 metri consecutivi, da impianto semaforico o da movieri, in funzione dell’avanzamento del cantiere mobile allestito dall’impresa esecutrice».