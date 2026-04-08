Posteggi contesi, freno agli abusivi: super lavoro per gli agenti alla Fiera dell'Angelo

Sono stati oltre un centinaio gli ambulanti che la mattina di Pasqua hanno «dato l'assalto» ai circa 30 posti ancora vuoti della fiera dell'Angelo di Borgonovo, perché i legittimi assegnatari all’ultimo non si sono presentati. La Polizia locale ha dovuto faticare non poco a tenere a bada i 100 spuntisti e assegnare in maniera ordinata gli spazi rimasti vacanti. Le circa 30 defezioni tra gli oltre 300 ambulanti che la mattina di Pasqua si sono presentati a Borgonovo, si sono registrate soprattutto nella zona un tempo riservata alla mostra mercato delle attrezzature agricole, comparto che negli ultimi anni è andato via via calando.

Altro fronte caldo della fiera di Pasqua è quello legato alla lotta all’abusivismo, che quest’anno però è parso segnare una battuta di arresto. «Quest’anno – dice il comandante della Polizia locale Riccardo Marchesi – un coordinamento interforze, disposto dalla prefettura, è stato dedicato proprio al contrasto all’abusivismo». Alle forze di polizia si sono aggiunti anche gli steward (con pettorina gialla fosforescente) che durante i due giorni della fiera hanno dato man forte.