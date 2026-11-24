A Castel San Giovanni la Giornata del Ringraziamento è stata scandita da diversi momenti e riscaldata da calore di un'intera comunità. che si è stretta attorno al mondo agricolo.

Durante la funzione religiosa, nella chiesa di San Rocco, sono stati portati all'altare cesti da destinare alle persone fragili e indigendi. Anche l'Istituto Marcora ha portato all’altare i fagioli all’occhio nero (simbolo di Castel San Giovanni), vino e olio prodotti nei laboratori scolastici. Al termine largo ai riti più tradizionali, come la benedizione dei mezzi agricoli .

La Giornata del Ringraziamento, organizzata da Confagricoltura, si è conclusa nella sede degli scout con un grande pranzo che ha coronato l'abbraccio di tutta Castelsangiovanni al mondo agricolo, il cui lavoro contribuisce al sostentamento di tutta la comunità.