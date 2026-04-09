Quattro conigli morti in un canale a Bruso «Gettati come rifiuti»

Quattro conigli morti abbandonati nelle acque di un canale vicino all’impianto di sollevamento di Bruso di Borgonovo. «Durante una passeggiata nella natura – racconta una lettrice di Libertà - io e un amico ci siamo imbattuti in quattro poveri conigli morti e gettati in un canale che costeggia il sentiero». La lettrice ha anche allegato le foto che documentano le condizioni in cui le povere quattro bestiole sono state abbandonate.

Ad un occhio non esperto si tratta di conigli da allevamento, già adulti. La lettrice è rimasta particolarmente impressionata dal modo in cui i quattro conigli sono stati abbandonati, come fossero rifiuti o comunque oggetti di nessun valore. «Spero – dice – che la mia segnalazione serva a impedire che tale sofferenza inflitta a quattro povere bestiole possa ripetersi in futuro».



