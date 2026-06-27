Quattro medaglie internazionali alla Cantina Valtidone

La 23ª edizione del Decanter World Wine Award ha assegnato quattro medaglie ad altrettanti vini di Cantina Valtidone. Il prestigioso concorso enologico, tenutosi a Londra, ha incoronato due etichette della linea Arvange, il Brut Spumante Metodo Classico e Blanc de Noir Pas Dosé Spumante Metodo Classico 2020m, con due medaglie d’argento.

Altre due medaglie di bronzo sono invece andate a Inedita, vino bianco fermo e Bollo Rosso Gutturnio Classico Superiore doc 2022.

«Siamo davvero orgogliosi dei riconoscimenti ottenuti – dice il presidente di Cantina Valtidone Gianpaolo Fornasari - al termine di un concorso che ci ha messi a confronto con migliaia di vini provenienti da tutto il mondo».