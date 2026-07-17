Raccolta rifiuti con microchip, parte la campagna in Alta Val Tidone

Parte domani nel comune di Alta Val Tidone la campagna informativa dedicata al nuovo sistema di raccolta e tariffazione dei rifiuti. Nei Punti Ambiente e, dalla prossima settimana, direttamente nelle abitazioni, gli incaricati di Iren illustreranno le novità e consegneranno i nuovi contenitori dotati di microchip.

Sono stati previsti tre Punti Ambiente dove, dalle 9 alle 13, saranno presenti alcuni incaricati disponibili a spiegare le novità. Si parte da domani, sabato, e poi mercoledì 29 luglio nella sede decentrata del municipio di Trevozzo. Sabato 1 agosto e martedì 4 a Nibbiano, in piazza Combattenti. Sabato 8 agosto a Pecorara in piazza XXV Aprile e poi martedì 11 agosto ancora a Nibbiano in piazza Combattenti.

Dalla prossima settimana inoltre incaricati di Iren busseranno alle porte degli abitanti di Alta Val Tidone per consegnare i nuovi contenitori per la raccolta domiciliare dei rifiuti e spiegare i dettagli relativi al nuovo metodo di calcolo della bolletta dei rifiuti. In pratica verrà misurato il solo rifiuto indifferenziato.