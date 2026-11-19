Si è chiuso dopo ben 14 anni l’iter giudiziario con protagonista un bambino, oggi ventenne, che a Pianello nel 2012 era rimasto gravemente ferito ad un mano, dopo aver raccolto quel che restava di un fuoco d’artificio inesploso durante i festeggiamenti del patrono, san Maurizio. La corte d'appello di Bologna ha riconosciuto al ragazzo, all’epoca residente a Piacenza rimasto invalido al 24% in seguito a quello scoppio, un risarcimento di oltre 121mila euro. Si è chiuso così l’iter di un episodio che all’epoca aveva provocato forte impressione in paese, vista l’età del ferito e viste le modalità in cui si era svolta tutto la vicenda. La sentenza è arrivata dopo un lungo iter processuale.

Nel 2013 i genitori del bambino citarono in giudizio la società responsabile dello spettacolo. Il titolare della ditta e un collaboratore erano però stati assolti dall'accusa di lesioni colpose

Nel 2019 il tribunale di Piacenza aveva respinto anche la richiesta di risarcimento in sede civile. Infine, due anni fa nel 2024 la Cassazione aveva riaperto la causa. La corte d'appello di Bologna nei giorni scorsi ha ribaltato. I giudici di Bologna hanno infatti attribuito il 75% di responsabilità di quello che era avvenuto al titolare della ditta.