Restyling campi gioco a Castello e Fontana Pradosa: servono 150mila euro

Servono 150mila euro per rimettere a norma i campi gioco di via 1° maggio e quello della frazione di Fontana Pradosa, a Castel San Giovanni. Per ridare lustro a quello di via 1° maggio occorre innanzitutto cambiare il gioco che si trova al centro dell’area, acquistato nell’ormai lontano 1999 e quindi fuori norma. Servono anche nuove altalene, un gioco che simula l’arrampicata e una pavimentazione anti urto.

A Fontana Pradosa invece occorre posizionare un gioco adatto anche a bimbi portatori di disabilità, un gioco inclusivo, e poi occorrono un nuovo gioco a molla, e una pavimentazione anti urto. Bisogna anche rifare tutta la recinzione perimetrale. Uno sponsor, un operatore della logistica, si è fatto avanti ma il Comune cerca anche eventuali altri sponsor.