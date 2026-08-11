Rinnovato il gemellaggio tra Castello e Slunj: «Rafforzare l’amicizia»

Una delegazione partita da Castel San Giovanni ha raggiunto la cittadina croata di Slunj, per rinnovare il gemellaggio tra le due comunità. Un gemellaggio che il prossimo anno compirà mezzo secolo e che due comuni hanno intenzione di celebrare con tutti gli onori. Questo almeno è l’impegno che le due sindache, Valentina Stragliati e la collega Miriana Puŝkarić, hanno assunto ufficialmente durante la recente visita della delegazione castellana.

«Abbiamo firmato un documento – dice Stragliati – in cui sia io che la collega sindaca di Slunj ci impegniamo a rafforzare l’amicizia tra le nostre città gemellate».

Lo sguardo è puntato al prossimo anno, quando il gemellaggio siglato il 4 luglio del 1977, a firma dei primi cittadini Josip Kovačević (per gli amici di Castello semplicemente «Joso») e Gian Piero Belloni, taglierà il traguardo dei 50 anni. «Sarà una data importante per entrambe le comunità – dice Stragliati – e per questo ci stiamo muovendo per organizzare iniziative che celebrino in modo degno tale ricorrenza».