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Rivoluzione dei bus a Castelsangiovanni, si salirà e si scenderà unicamente in piazzale Gramsci

Saltano tutte e quattro le fermate in centro storico, tutta l'ala nord ovest della città resterà fuori

Mariangela Milani
|3 ore fa
Una delle quattro fermate che saranno soppresse
Una delle quattro fermate che saranno soppresse
1 MIN DI LETTURA
Da lunedì 8 giugno, parte a Castelsangiovanni la rivoluzione dei bus. Saltano tutte e quattro le fermate in centro storico e cioè quelle di corso Matteotti, piazza XX Settembre, via Bottarone e via fratelli Bandiera. Si salirà e si scenderà unicamente in piazzale Gramsci su cui Tempi investirà 20 mila euro, in aggiunta ai lavori di sistemazione (vedi marciapiedi) a carico del comune. La fermata di lato l’edicola (quella di “carico”) sarà dotata di pensilina oggi mancante.
Verranno riorganizzati i 5 posteggi di fianco l’edicola, di cui uno salterà, mentre troverà spazio almeno una rastrelliera per bici. Verrà montato un pannello che, oltre a informare in tempo reale sui bus in arrivo e partenza, sarà dotato di facilitatore vocale per i non vedenti. La pensilina sarà illuminata. Per contro tutta l'ala nord ovest della città resterà monca nel senso che non ci saranno fermate per i bus. Cosa che potrà ingenerare lamentele e disagi.

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