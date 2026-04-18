Rocca d’Olgisio riapre alle visite turistiche con la nuova proprietà
Dopo il recente passaggio dalla storica famiglia Bengalli alla società milanese Agen, domenica 3 maggio torneranno i pullman a Pianello
Mariangela Milani
|2 ore fa
Rocca d'Olgisio
Il castello di Rocca d’Olgisio riapre alle visite guidate. Dopo il recente passaggio di mano, dall’ex proprietario Francesco Bengalli che dopo 47 anni ha venduto la proprietà a una coppia di Milano, ora lo splendido maniero “perla” della Valtidone è di nuovo pronto ad accogliere i visitatori. La nuova proprietà, rappresentata da una società che gestisce patrimoni privati familiari di nome Agen, ha fissato per domenica 3 maggio la riapertura al pubblico del maniero arroccato sopra Pianello. Per tutta la Valtidone, di cui Rocca d’Olgisio ha sempre rappresentato un volano in termini di attrattività turistica, la riapertura rappresenta sicuramente una buona notizia.