Salumi e tartufo, a Pecorara la sfida dei panini

Pecorara di Alta Val Tidone ha ospitato "I salumi piacentini dop incontrano il Nero", dove per Nero si intende il tartufo nero de.co di Pecorara. Se nella prima parte della giornata, promossa dal comune di Alta Val Tidone con il contributo della Regione Emilia-Romagna con la partecipazione del Consorzio di Tutela Salumi Piacentini, protagonista è stato un convegno che ha acceso i riflettori sul connubio tra le tre dop e la de.co di Pecorara, la seconda parte della giornata ha messo alla prova tre esperti dell'arte di farcire panini.

A Daniele Reponi (il non-chef dei panini, protagonista anche della Prova del Cuoco di Rai 1), Emilio Repetti e Riccardo Negruzzi il compito di dimostrare nei fatti che il connubio tra salumi e tartufo è possibile. Via quindi alla disfida con Reponi artefice di "Pecorara Club Sandwich", a base di pancetta piacentina e carpaccio di tartufo nero. Pancetta e tartufo protagonisti anche in Piacenza in un panino di Emilio Repetti e in Paolone di Riccardo Negruzzi.