Scippi a Borgonovo, Patelli risponde alla minoranza

L’eco dei fatti di cronaca, con donne scippate delle loro borsette in pieno centro a Borgonovo, si è fatto sentire anche in consiglio comunale. Ad accendere la miccia è stata la sindaca, Monica Patelli, che è intervenuta per rispondere ad un comunicato diffuso nei giorni precedenti dalla minoranza di Insieme per Borgonovo che accusava l’amministrazione di non aver pronunciato «una voce pubblica di condanna né di solidarietà alle vittime».

«Non mi sottraggo a dare la mia solidarietà che comunque è scontata da parte di tutta l’amministrazione e di tutto il paese» ha risposto la sindaca che ha rimarcato: .«Quando i cittadini sono venuti in comune il sindaco li ha sempre ricevuti, mai un incontro è stato negato e ha sempre parlato chiaro con riferimento a quello che poteva fare».

Parole che hanno rinfocolato un botta e risposta con la minoranza attorno al tema della sicurezza che di sicuro si farà sentire anche nell'ormai imminente campagna elettorale.