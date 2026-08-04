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Scontro frontale a Creta, due persone ferite

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con una ambulanza della pubblica assistenza, l'auto infermieristica di Castel San Giovanni, e la polizia locale

Redazione Online
|1 ora fa
- © Libertà/Massimo Bersani
- © Libertà/Massimo Bersani
1 MIN DI LETTURA
Scontro frontale nel pomeriggio di martedì 4 agosto sulla strada per creta, tra un furgone e un'auto. Due persone hanno riportato ferite e sono state trasportate all'ospedale di Piacenza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con una ambulanza della pubblica assistenza, l'auto infermieristica di Castel San Giovanni, e la polizia locale.

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