Scontro frontale a Creta, due persone ferite

Scontro frontale nel pomeriggio di martedì 4 agosto sulla strada per creta, tra un furgone e un'auto. Due persone hanno riportato ferite e sono state trasportate all'ospedale di Piacenza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con una ambulanza della pubblica assistenza, l'auto infermieristica di Castel San Giovanni, e la polizia locale.