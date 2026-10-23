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Scontro tra tre auto a Borgonovo, disagi al traffico

L'incidente, avvenuto verso le 8 della mattina, ha creato disagi al traffico

Redazione Online
|3 ore fa
- © Libertà/Massimo Bersani
- © Libertà/Massimo Bersani
1 MIN DI LETTURA
Uno scontro tra tre auto si è verificato nella mattinata di venerdì 23 ottobre in via Mottaziana a Borgonovo, all'incrocio con via Due giugno.
Le cause dell'incidente sono al vaglio dei carabinieri di Castel San Giovanni. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Castel San Giovanni.
Durante le operazioni di soccorso e di rimozione delle auto si sono verificati disagi alla circolazione e il traffico è stato regolato dalla polizia locale di Borgonovo.
 © Libertà/Massimo Bersani
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