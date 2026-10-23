Scontro tra tre auto a Borgonovo, disagi al traffico

Uno scontro tra tre auto si è verificato nella mattinata di venerdì 23 ottobre in via Mottaziana a Borgonovo, all'incrocio con via Due giugno.

Le cause dell'incidente sono al vaglio dei carabinieri di Castel San Giovanni. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Castel San Giovanni.

Durante le operazioni di soccorso e di rimozione delle auto si sono verificati disagi alla circolazione e il traffico è stato regolato dalla polizia locale di Borgonovo.

© Libertà/Massimo Bersani © Libertà/Massimo Bersani © Libertà/Massimo Bersani