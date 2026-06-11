Sensibilizzazione sulle cure palliative pediatriche, c'è Limina

Questo sabato 13 giugno la frazione di Fontana Pradosa ospita Limina, evento dedicato alla sensibilizzazione verso le cure palliative pediatriche. L’associazione Amici di Fontana mette a disposizione i locali della sua sede, nelle ex scuole della frazione alle porte di Castel San Giovanni, dove dalle 17.30 saranno esposte opere di sedici artisti locali. Limina (dal latino soglia) è ideato da Oscar Cremonesi e realizzato in collaborazione con Ausl, Comune e Fondazione Maruzza con il patrocinio della Fondazione di Piacenza e Vigevano,

L’evento è gratuito, aperto a tutti e accessibile anche alle persone con disabilità e si inserisce nel “Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche”, promosso dalla Fondazione Maruzza.