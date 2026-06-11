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Sensibilizzazione sulle cure palliative pediatriche, c'è Limina

Sabato 13 giugno nella frazione di Fontana Pradosa

Mariangela Milani
|2 ore fa
Sensibilizzazione sulle cure palliative pediatriche, c'è Limina
1 MIN DI LETTURA
Questo sabato 13 giugno la frazione di Fontana Pradosa ospita Limina, evento dedicato alla sensibilizzazione verso le cure palliative pediatriche. L’associazione Amici di Fontana mette a disposizione i locali della sua sede, nelle ex scuole della frazione alle porte di Castel San Giovanni, dove dalle 17.30 saranno esposte opere di sedici artisti locali.  Limina (dal latino soglia) è ideato da Oscar Cremonesi e realizzato in collaborazione con Ausl, Comune e Fondazione Maruzza con il patrocinio della Fondazione di Piacenza e Vigevano,
L’evento  è gratuito, aperto a tutti e accessibile anche alle persone con disabilità e si inserisce nel “Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche”, promosso dalla Fondazione Maruzza.

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