Sentiero del Tidone, le parole di Francesco in dono per il patrono
Benedette a Trevozzo durante la festa di San Colombano, tre tavole con frasi tratte dalla Laudato si’ saranno collocate lungo il percorso
Mariangela Milani
|1 ora fa
Autorità e associazioni mostrano le tre tavole in legno che saranno disposte sul percorso - © Libertà/Mariangela Milani
Tre tavole in legno con impresse tre frasi dell'Enciclica "Laudati sì" di Papa Francesco saranno posizionate lungo il Sentiero del Tidone. Sono il frutto di una donazione da parte di una famiglia, Filippo Braghieri con la madre Luisa, al Comitato Storico Culturale Valtidone. Le tre tavole in legno sono state donate in occasione dei festeggiamenti, a Trevozzo, di San Colombano che è il patrono di Alta Val Tidone. Al termine della messa, presieduta da monsignor Angelo Bazzari, le tre tavole, in semplice legno, sono state benedette prima di essere consegnate ai volontari che le posizioneranno in tre differenti punti del Sentiero del Tidone.
Le frasi che si leggono sono prese dall’Enciclica “Laudati sì” che Papa Francesco scrisse dieci anni fa."Speriamo che possano essere utili alla meditazione sull’importanza del creato e possano stimolare la lettura dell’Enciclica di Papa Francesco" dicono i donatori.
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