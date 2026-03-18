Sentiero del Tidone, premiati soci e sostenitori meritevoli
Inizia anche la stagione del tesseramento e per raccogliere fondi
Mariangela Milani
|2 ore fa
L'associazione Sentiero del Tidone ha premiato i suoi soci e sostenitori meritevoli. Quelli grazie a cui è possibile mantenere in buono stato e sempre percorribili i 69 chilometri di tracciato che collegano la sorgente del torrente Tidone, sull'Appenino Pavese, alla confluenza nel fiume Po. Tutti sono stati premiati durante la cena di inizio anno, che ha sancito l'avvio della nuova stagione. Quella durante la quale il Sentiero viene battuto da centinaia di camminatori, ciclisti, persone a cavallo che, soprattutto durante il fine settimana, lo percorrono. Inizia anche la stagione del tesseramento e per raccogliere fondi, ad esempio tramite il 5x1000. Chi volesse farlo deve indicare nella propria dichiarazione dei redditi il codice fiscale 91106120339. Si può anche devolvere offerte tramite la piattaforma di raccolta fondi GoFundMe al link https://gofund.me/a36a558a
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