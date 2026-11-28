

Un 31enne è rimasto ferito a una gamba mentre stava tagliando della legna una motosega in aperta campagna nel territorio comunale di Ziano. L’infortunio è avvenuto poco dopo le 15 di oggi, sabato 28 novembre, nei pressi della località Pollo, non lontano dalla frazione di Seminò. Da quanto si è appreso, ha riportato una ferita a un polpaccio mentre eseguiva lavori a carattere privato in aperta campagna.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Croce Rossa di Borgonovo e l’auto infermieristica dall’ospedale di Castel San Giovanni. È stato richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza del 118.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, l’infortunato è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Maggiore di Parma.

Restano da chiarire le esatte circostanze dell’infortunio.