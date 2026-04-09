Sicurezza a Castello, nuove luci per corso Matteotti

Corso Matteotti, asse principale di Castel San Giovanni, sarà dotato di una fila di lampioni aggiuntivi. I nuovi luce saranno potenziati in quelle zone oggi scarsamente illuminate, dove la percezione di sicurezza, soprattutto di sera, diminuisce. Insieme ai nuovi punti luce sono in arrivo anche altre quattro telecamere che serviranno a sorvegliare zone della città che oggi sfuggono al controllo della videosorveglianza.

Si tratta, ha annunciato la sindaca Valentina Stragliati durante una commissione che ha anticipato i lavori del consiglio comunale in programma questo sabato mattina, di via Cilea, via Grazioli, via Polezzera angolo via delle Rose e via Colombo angolo via Gobbi. Anche queste ulteriori 4 nuove telecamere saranno collegate alla centrale di controllo della Polizia locale, in piazza XX Settembre, a cui vengono trasmesse in tempo reale tutte le immagini del sistema di videosorveglianza.