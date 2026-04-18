Solidarietà a Castello, in arrivo la Stazione di Posta

Entro giugno aprirà in via XXV Aprile a Castel San Giovanni la Stazione di Posta. Un luogo in cui verrà data risposta ai servizi essenziali di persone che vivono ai margini, per cui anche fare una doccia o avere un luogo in cui poter far arrivare la corrispondenza non è per nulla scontato. I lavori, in corso nella parte di edificio dove un tempo aveva sede l’ex Istituto scolastico Casali (di lato la nuova sede del palazzo uffici comunali di piazza XX Settembre) sono ultimati.

Il servizio funzionerà per tutti i 21 comuni del distretto di Ponente ed è stato affidato gli operatori della cooperativa Solco. Questi ultimi hanno iniziato ad avviare in via Garibaldi 50, dove avevano sede i servizi sociali oggi trasferiti in piazza XX Settembre, una prima ricognizione dei possibili utenti. "Entro giugno – dice l’assessora al welfare Elena Galli – contiamo di avviare il servizio nei locali ristrutturati di via XXV Aprile".