Solidarietà della classe: premio donato a un compagno dai bisogni speciali

Quando i 21 alunni della 3D delle scuole medie di Borgonovo sono stati chiamati, durante la festa di fine anno in piscina, per ricevere il premio offerto dal Valtidone Volley, non ci hanno pensato due volte. Dopo aver esultato per il premio ricevuto, con cui avrebbero potuto pagarsi la classica pizzata di fine anno, i ragazzi e le ragazze di 3D hanno comunicato che quel riconoscimento avrebbero preferito donarlo per intero al loro compagno. Un ragazzo dai bisogni speciali a cui i coetanei hanno voluto fare un regalo altrettanto speciale.

Più che la somma di danaro in sé, a contare è stato il gesto. «Hanno dimostrato una maturità non comune dicono le insegnanti che hanno partecipato alla serata, organizzata in piscina».