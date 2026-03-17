Solidarietà golosa, "piatti del sollievo" per l'hospice di Borgonovo

Chef stellati e cuochi professionisti in hospice cucinano i «piatti del sollievo». La prima chef a cucinare per gli ospiti della Casa delle cure palliative di Borgonovo è stata Isa Mazzocchi, del ristorante la Palta di Bilegno. La chef stellata ha dedicato agli ospiti un pranzo al profumo di primavera. Il menu prevedeva frittata arrotolata con fagioli dell'occhio e verza, panzerotti al pomodoro con grana padano, panna cotta alle violette con pan di Spagna al cioccolato e yogurt. Piatti di tutto rispetto, pensati e cucinati appositamente per chi deve ricorrere alle cure della struttura protetta. «Prossimamente – dice la presidente dell'associazione Hospice di Borgonovo Maria Teresa Piroli - anche lo chef Paolo Paratici, del ristorante Novo Borgo di Borgonovo, e Danila Ratti del ristorante Le Proposte di Corano di Borgonovo, cucineranno per gli ospiti della struttura».