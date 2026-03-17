Solidarietà golosa, "piatti del sollievo" per l'hospice di Borgonovo
Chef stellati e cuochi professionisti hanno cucinato per gli ospiti della Casa delle cure palliative
Mariangela Milani
|1 ora fa
Chef stellati e cuochi professionisti in hospice cucinano i «piatti del sollievo». La prima chef a cucinare per gli ospiti della Casa delle cure palliative di Borgonovo è stata Isa Mazzocchi, del ristorante la Palta di Bilegno. La chef stellata ha dedicato agli ospiti un pranzo al profumo di primavera. Il menu prevedeva frittata arrotolata con fagioli dell'occhio e verza, panzerotti al pomodoro con grana padano, panna cotta alle violette con pan di Spagna al cioccolato e yogurt. Piatti di tutto rispetto, pensati e cucinati appositamente per chi deve ricorrere alle cure della struttura protetta. «Prossimamente – dice la presidente dell'associazione Hospice di Borgonovo Maria Teresa Piroli - anche lo chef Paolo Paratici, del ristorante Novo Borgo di Borgonovo, e Danila Ratti del ristorante Le Proposte di Corano di Borgonovo, cucineranno per gli ospiti della struttura».
Gli articoli più letti della settimana
1.
Viaggio tra gli espropriati della Statale 45 «Per un metro di asfalto una vita stravolta»
2.
Lulù, cucciola con soffio al cuore cerca famiglia: «Non può crescere in canile»
3.
"Pensatore di sistema" al Politecnico in arrivo l'ingegnere del futuro
4.
Tragedia di via Beverora, è morta la giovane caduta dal palazzo