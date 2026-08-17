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Solidarietà per la Pia Casa Castegnetti, mercatino dell'Auser

L’iniziativa è stata organizzata a Vicobarone, in piazza San Rocco. Sono stati esposti piccoli oggetti preparati dagli stessi ospiti della casa di riposo

Mariangela Milani
|4 ore fa
Solidarietà per la Pia Casa Castegnetti, mercatino dell'Auser
1 MIN DI LETTURA
Le volontarie dell'Auser di Ziano hanno allestito un piccolo mercatino della solidarietà a favore degli anziani della Pia Casa monsignor Castagnetti di Pianello.  L’iniziativa è stata organizzata a Vicobarone, in piazza San Rocco. Sono stati esposti piccoli oggetti preparati dagli stessi ospiti della casa di riposo di Pianello, insieme a oggetti donati da persone del posto. I fondi saranno utilizzati per un progetto relativo alla musicoterapia con gli anziani.

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