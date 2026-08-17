Solidarietà per la Pia Casa Castegnetti, mercatino dell'Auser

Le volontarie dell'Auser di Ziano hanno allestito un piccolo mercatino della solidarietà a favore degli anziani della Pia Casa monsignor Castagnetti di Pianello. L’iniziativa è stata organizzata a Vicobarone, in piazza San Rocco. Sono stati esposti piccoli oggetti preparati dagli stessi ospiti della casa di riposo di Pianello, insieme a oggetti donati da persone del posto. I fondi saranno utilizzati per un progetto relativo alla musicoterapia con gli anziani.