«Sorridente, pronto alla battuta, una bella persona»: in tanti ricordano Cristian Fanzola

La notizia della tragica scomparsa di Cristian Fanzola, il 49 enne morto nel parcheggio dell’IperFamila di Codogno dopo essere rimasto schiacciato da un mezzo pesante, si è sparsa in un baleno anche a Castel San Giovanni. La stessa città dove Cristian Fanzola aveva trascorso gli anni dell’adolescenza e della giovinezza.

«Ce lo ricordiamo in tanti – ricorda Chiara, un’amica - . Era nella nostra compagnia. Ci ritrovavamo al bar del Viale e lui era sempre con noi. Un ragazzo sorridente, un simpaticone che amava stare in compagnia, sempre pronto alla battuta. Cristian era quello che si dice una bella persona».

Fanzola si era formato prima come parrucchiere e poi come cuoco. A Stradella aveva aperto un'attività che però era stato costretto a chiudere, a causa del covid. C'è chi si ricorda come fosse anche un bravissimo pasticcere, oltreché cuoco. «Per noi era un buono e vogliamo sia ricordato così» dicono gli amici di Castel San Giovanni.