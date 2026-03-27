Sostenibilità agricola, la Fiera dell'Angelo apre con un convegno

La fiera dell’Angelo di Borgonovo scalda i motori. Quest'anno la kermesse, domenica 5 aprile, giorno di Pasqua, e lunedì 6 aprile, lunedì dell’Angelo, sarà anticipata mercoledì 1 aprile da un convegno in tema “Sostenibilità, energia ed efficienza nel settore agricolo: le nuove sfide per il futuro”. Il convegno sarà ospitato nell’auditorium della rocca con inizio alle 20,45. Interverranno Federico Froldi su “Allevare meglio per il pianeta: sfide globali e soluzioni locali” e Paolo Serra su “Evoluzione dell’agricoltura e delle bioenergie”.

A seguire tavola rotonda moderata dalla giornalista e conduttrice di Telelibertà Nicoletta Bracchi con ospiti la sindaca Monica Patelli, il consigliere regionale Luca Quintavalla, la presidente di Legambiente Piacenza Laura Chiappa, Maria Grazia Moia di Coldiretti e Gabriele Dieci di Confagricoltura. Venerdì 3 aprile apriranno i battenti i luna park. Domenica e lunedì via invece alla fiera con oltre 200 ambulanti, trattori d’epoca, rassegna enogastronomica, banco di beneficenza, mostra dell’usato, hobbisti e piccolo artigiano in viale Fermi, stand del volontariato in via Roma e una mostra di serpenti in auditorium. Lunedì il fossato della rocca ospiterà dalle 9 alle 18 la rassegna zootecnica, terza Rassegna della Biodiversità organizzata dall’Associazione Regionale Allevatori Emilia-Romagna (Araer). Il taglio del nastro sarà lunedì 6 aprile nel fossato della rocca alle 11,30.