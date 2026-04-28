Spazzini per un giorno, a Ziano i bambini puliscono le vie del paese

I bambini delle scuole elementari di Ziano spazzini per un giorno. A riportare l’attenzione su quanto sia importante rispettare l’ambiente e mantenere il giusto decoro è stato un gruppo di scolari e scolare. Armati di sacchi guanti e tutto l’occorrente hanno passato al setaccio le vie del centro paese. Nel mirino dei piccoli spazzini, e delle loro insegnanti, sono finite cartacce, lattine, bottiglie, cicchi di sigaretta, plastica. Tutta immondizia che i giovanissimi hanno riposto nei sacchi e mandato in discarica, dimostrando più senso civico dei tanti adulti.