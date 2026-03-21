"Storie di voi", da Agazzano al Louvre alla ricerca dell'arte perduta

Tra le sale del Louvre, dove ogni opera custodisce una storia, Vittoria Castignoli trascorre le sue giornate a indagare il passato. Venticinque anni, originaria di Agazzano, oggi vive a Parigi inseguendo una passione che affonda le radici nell’infanzia. «Per me arte è bellezza, cultura, identità, storia e memoria».

È il suo il nuovo racconto della rubrica “Storie di voi”, in onda questa sera nelle edizioni del TGL delle 13.15 e 19.30 su Telelibertà (canale 76). Lunghi capelli biondi e uno sguardo curioso, Vittoria ha costruito passo dopo passo il suo percorso: «I miei genitori - racconta - mi hanno portato fin da piccola a mostre ed esposizioni».

Dopo un primo anno in lingue orientali, la scelta di dedicarsi ai beni culturali, la laurea e poi il trasferimento in Francia. Alla Sorbona ha approfondito la storia dell’arte moderna con una tesi su Ottavio Farnese, mantenendo sempre saldo il legame con il territorio piacentino. Oggi frequenta l’École du Louvre, dove si sta specializzando nella ricerca di provenienza delle opere. «Studio il periodo dell’occupazione nazista: molte opere sono state sottratte e di alcune non conosciamo ancora la provenienza». Un lavoro fatto di archivi e documenti: «Dietro a ogni esposizione c’è un lavoro immenso, spesso invisibile». Nonostante Parigi la stimoli e la affascini, il richiamo di casa resta forte.