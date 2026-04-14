Storie, volti, persone: in distribuzione il nuovo numero de "Il Baross"

A Piozzano è in distribuzione il nuovo numero de Il Baross. Il Barroccio, il giornale di Piozzano, si compone per quest’edizione primaverile di venti pagine. Un numero tutto dedicato a cogliere storie, volti, persone. Perché, come scrive il direttore Pietro Corvi nell’editoriale che apre il nuovo numero del Baross «nessuna cosa bella deve arretrare, bisogna anzi aiutarle ad avanzare». Perché è nel fare di ogni giorno – aggiunge il giornalista direttore - anche nel perimetro dei nostri borghi e di un quotidiano apparentemente ininfluente, che dobbiamo ricostruire i paradigmi del cambiamento«.

Sfogliando le pagine del giornale dei piozzanesi si ha notizia dell'arrivo di un nuovo parroco, don Giancarlo Plessi. Si raccontano storie come quella di Anna Ghiacci, che ha trasformato la passione per l'arte in professione. Ci sono notizie sugli appuntamenti, le feste, i dati che raccontano l'andamento demografico di un piccolo comune, dove l'arrivo di tre bebé diventa una festa per tutti.