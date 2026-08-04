Strà in festa, tutto esaurito. Targa ricordo al volontario Giorgio Negri

La diciassettesima edizione di Strà in festa si è chiusa con tre serate da tutto esaurito e con il cuore rivolto ai volontari di ferro. Il presidente della Pro loco, Luca Cassi, ha consegnato una targa ricordo a Giorgio Negri come «amico e storico volontario della Pro loco. »Nonostante il suo lavoro impegnativo come artigiano, Giorgio Negri non ha mai fatto mancare il tempo per fare il volontario nella nostra associazione« ha detto Cassi.

La tre giorni è stata resa possibile grazie al tour de force dei volontari che, dietro agli stand, hanno lavorato senza sosta per accogliere le centinaia di visitatori che hanno potuto godere di qualche momento di relax. «Senza di loro, senza il loro sacrificio e la loro passione, nulla di tutto questo sarebbe possibile» ha detto il presidente del sodalizio.

Chiuso l’evento di Strà, i volontari in maglia blu già si preparano al prossimo appuntamento. Il 24 e 25 ottobre a Trevozzo di Alta Val Tidone si festeggia per il quinto anno sua maestà l’anolino.