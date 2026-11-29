Le tensioni, finora malcelate, del doppio ruolo ricoperto da Carlo Capelli, segretario della sezione locale di Forza Italia e rappresentante in consiglio comunale del gruppo misto che siede tra le minoranze (pur essendo il partito azzurro componente della maggioranza) sono alla fine esplose. Quanto il doppio ruolo ricoperto dall'ex sindaco Capelli, che ha corso per la poltrona di sindaco alle ultime amministrative, sia maldigerito dalla maggioranza che guida l’amministrazione comunale è apparso in tutta evidenza, in consiglio comunale. Durante la discussione di un punto sono esplose le tensioni che da marzo 2025, quando Capelli era stato eletto segretario di Forza Italia, hanno iniziato a montare. La sindaca Valentina Stragliati ha accusato il consigliere di comportamento «imbarazzante». «Fa l’esponente politico a targhe alterne». Parole che sono state lette come «offensive» dal consigliere e segretario di Forza Italia, che ha rivendicato coerenza. Parole che non hanno fatto altro che alimentare il dibattito tra le fila del consiglio.