Strattonata per la borsetta, anziana cade e si frattura un polso

Una donna di 82 anni è caduta a terra lungo via Cavallotti, a Borgonovo, dopo che uno sconosciuto l’ha strattonata per rubarle la borsa in cui teneva il portafogli e tutti i suoi effetti personali. In seguito alla caduta la donna si è rotta un polso e ha riportato escoriazioni, non gravi, al volto. Tutto è accaduto in pieno giorno e in pieno centro abitato.

L’82enne stava camminando a pochi passi dall’oratorio, sul lato opposto della strada, quando si è sentita tirare violentemente il braccio destro, quello con cui reggeva la sua borsetta, e immediatamente ha perso l’equilibrio, finendo a terra. In contemporanea la donna ha visto una persona, presumibilmente un ragazzo, correre via velocemente. L’anziana, frastornata e dolorante, è riuscita ad arrivare a casa, dove ha chiesto aiuto alla figlia che l‘ha portata in ospedale.