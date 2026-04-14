Sui sentieri della Resistenza nel ricordo del Valoroso

L'associazione Casa Paveri di Agazzano ha aperto il calendario di appuntamenti primaverili con una camminata per scoprire i luoghi della Valluretta dove oltre ottant’anni fa si consumò uno degli scontri più aspri della lotta per la resistenza partigiana. All’invito a partecipare all'escursione, con destinazione il castello di Monticello di Gazzola, dove tra il 15 e il 16 aprile del 1945 Lino Vescovi “il Valoroso” morì durante uno scontro tra partigiani e sostenitori del regime nazi fascista, ha partecipato una decina di persone. Lungo il tragitto c’è stato tempo di soffermarsi nei pressi del castello di Monticello, teatro dello scontro durante il quale perse la vita il Valoroso, a cui è dedicato un monumento. Sabato 9 e domenica 10 maggio si riparte alla scoperta del castello di Lisignano, in comune di Gazzola.